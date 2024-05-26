22-летняя американская теннисистка провела крутой турнир, выдав серию из 5 победных поединков. На своем пути к финалу Пейтон Стернс одолела сербку Крунич, китаянку Ван, итальянку Бронцетти и Томову из Болгарии.

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Празднование в стойке

В финальном матче американка встретилась с представительницей Египта Маяр Шериф. Решающая встреча длилась 1 час и 13 минут, а Стернс хватило двух геймов, чтобы оформить победу в Рабате. Пейтон отдала сопернице лишь 3 гейма – 2:6, 1:6.

Пейтон Стернс получила свой дебютный трофей на уровне турниров WTA.

Во время награждения 22-летняя теннисистка оригинально отпраздновала яркую победу. Пейтон поставила трофей на землю и стала на руки, пройдя на них несколько шагов.

Видео празднования на руках от Пейтон Стернс

Однако много времени на празднование у Стернс не будет. Только 25 мая состоялся этот финал, как уже 27 мая американка стартует на Ролан Гаррос во Франции. Ее первой соперницей в 1/64 финала станет хорватка Луция Чирич Багарич.

Коротко о теннисистке Пейтон Стернс