22-летняя американская теннисистка провела крутой турнир, выдав серию из 5 победных поединков. На своем пути к финалу Пейтон Стернс одолела сербку Крунич, китаянку Ван, итальянку Бронцетти и Томову из Болгарии.
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Празднование в стойке
В финальном матче американка встретилась с представительницей Египта Маяр Шериф. Решающая встреча длилась 1 час и 13 минут, а Стернс хватило двух геймов, чтобы оформить победу в Рабате. Пейтон отдала сопернице лишь 3 гейма – 2:6, 1:6.
Пейтон Стернс получила свой дебютный трофей на уровне турниров WTA.
Во время награждения 22-летняя теннисистка оригинально отпраздновала яркую победу. Пейтон поставила трофей на землю и стала на руки, пройдя на них несколько шагов.
Видео празднования на руках от Пейтон Стернс
Однако много времени на празднование у Стернс не будет. Только 25 мая состоялся этот финал, как уже 27 мая американка стартует на Ролан Гаррос во Франции. Ее первой соперницей в 1/64 финала станет хорватка Луция Чирич Багарич.
Коротко о теннисистке Пейтон Стернс
- 22-летняя американская теннисистка, которая в своей карьере добыла 5 трофеев IBF.
- В 2022-м году Стернс дебютировала в основной сетке турниров Grand Slam. Было это на Открытом чемпионате США.
- Занимает 62-е место в рейтинге WTA, поднявшись на 19-ть позиций.
- В этом сезоне заработала почти 300 тысяч долларов призовыми. Всего за карьеру американка уже заработала 1,3 миллиона евро.
- Самая высокая ее позиция в рейтинге WTA – 43-я строчка.