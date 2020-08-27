Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-2-1, 25 КО) сравнил силу удара британца Диллиана Уайта (27-2, 18 КО) с ударами других боксеров, с которыми встречался на ринге.

В интервью Sport24 россиянин заявил, что не считает Уайта бойцом с мощнейшим ударом. По словам Поветкина, Владимир Кличко бьет сильнее.

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"У Владимира Кличко не слабее удары, как минимум. Карлос Такам – сильный парень. Поэтому не могу сказать, что Уайт – самый сильный панчер, с которым я когда-либо встречался на ринге", – сказал Поветкин.

Что известно о Поветкине?

40-летний боксер из России. На профессиональном ринге провел 39 боев и одержал 36 побед. В его пассиве два поражения – Владимиру Кличко и Энтони Джошуа. Олимпийский чемпион 2004 года.

Уайт – Поветкин: главное

Поражение от Поветкина стало для Уайта лишь вторым в профессиональной карьере. До этого он уступал в 2015 году Энтони Джошуа.

Несмотря на поражение нокаутом в пятом раунде, Диллиан Уайт неплохо смотрелся по ходу боя, а в четвертом раунде отправлял россиянина в нокдаун.

Россиянин завоевал титул временного чемпиона WBC, стал обладателем пояса WBC Diamond, а также претендентом на бой с Тайсоном Фьюри, который владеет основным титулом Всемирного боксерского совета.