Тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі Олександр Повєткін (36-2-1, 25 КО) порівняв силу удару британця Ділліана Вайта (27-2, 18 КО) з ударами інших боксерів, з якими зустрічався на рингу.

У інтерв'ю Sport24 росіянин заявив, що не вважає Вайта бійцем з найпотужнішим ударом. За словами Повєткіна, Володимир Кличко б'є сильніше.

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"У Володимира Кличка не слабкіше удари, як мінімум. Карлос Такам – сильний хлопець. Тому не можу сказати, що Вайт – найсильніший панчер, з яким я коли-небудь зустрічався на рингу", – сказав Повєткін.

Що відомо про Повєткіна?

40-річний боксер з Росії. На професійному ринзі провів 39 боїв і здобув 36 перемог. У його пасиві дві поразки – Володимиру Кличку та Ентоні Джошуа. Олімпійський чемпіон 2004 року.

Вайт – Повєткін: головне

Поразка від Повєткіна стало для Вайта лише другою в професійній кар'єрі. До цього він поступався у 2015 році Ентоні Джошуа.

Незважаючи на поразку нокаутом в п'ятому раунді, Ділліан Уайт непогано виглядав по ходу бою, а в четвертому раунді відправляв росіянина в нокдаун.

Росіянин завоював титул тимчасового чемпіона WBC, став володарем пояса WBC Diamond, а також претендентом на бій з Тайсоном Ф'юрі, що володіє основним титулом Всесвітньої боксерської ради.