Российский боец ММА пытался ограбить супермаркет: все закончилось потасовкой с охранником
1 июля 2022 , 19:41Читати новину українською
Источник:Чемпіонат
Российский боец смешанных единоборств Малик Канаев хотел ограбить супермаркет. Его остановил охранник магазина.
Избил охранника, помешавшего на пути
Российский спортсмен хотел вынести из магазина 9 банок кофе. Воровство заметил охранник и остановил его на выходе из супермаркета.
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Это не понравилось Канаеву, и он решил применить силу. В итоге он скрылся из магазина, а его "трофей" остались на полу.
Теперь спортсмену грозит тюрьма. Его действия могут быть квалифицированы не как воровство, а как грабеж, предусматривающий более суровое наказание.
Видео избиения
В своей профессиональной карьере россиянину две удавалось победить, 4 раза бой для него заканчивался поражением.