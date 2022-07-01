Побив охоронця, який завадив на шляху

Російський спортсмен хотів винести з магазину 9 банок кави. Крадіжку помітив охоронець та зупинив його на виході з супермаркету.

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Це не сподобалося Канаєву, тож він вирішив застосувати силу. У підсумку він втік з магазину, а його "трофей" залишися на підлозі.

Тепер спортсмену загрожує в'язниця. Його дії можуть бути кваліфіковані не як крадіжка, а як грабіж, що передбачає більш суворе покарання.

Відео побиття

У своїй професійній кар'єрі росіянину дві вдавалося перемогти, 4 рази бій для нього закінчувався поразкою.