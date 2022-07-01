Избил охранника, помешавшего на пути

Российский спортсмен хотел вынести из магазина 9 банок кофе. Воровство заметил охранник и остановил его на выходе из супермаркета.

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Это не понравилось Канаеву, и он решил применить силу. В итоге он скрылся из магазина, а его "трофей" остались на полу.

Теперь спортсмену грозит тюрьма. Его действия могут быть квалифицированы не как воровство, а как грабеж, предусматривающий более суровое наказание.

Видео избиения

В своей профессиональной карьере россиянину две удавалось победить, 4 раза бой для него заканчивался поражением.