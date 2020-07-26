В рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 прошел бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом.

У Емельяненко открылось рассечение. Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок. Емельяненко в бою с Исмаиловым получил перелом носа, пишет 24 канал.

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После боя Емельяненко попал в объективы видеокамер, когда шел по аэропорту. 38-летний боец с большим трудом передвигался при проходе на посадку. Его поддерживали несколько человек из команды.

Емельяненко чето подустал после боя pic.twitter.com/nOZiM4E0QI — Дворовый гопник-эксперт (@atipnv) July 25, 2020

Проигрыш Александра Емельяненко: главное

Емельяненко досрочно проиграл Исмаилову в третьем раунде на турнире ACA 107.

До этого 38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 7 поражений и еще один бой завершился ничьей.