Россиянин Емельяненко едва стоял на ногах в аэропорту после сокрушительного поражения: видео
В рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 прошел бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом.
У Емельяненко открылось рассечение. Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок. Емельяненко в бою с Исмаиловым получил перелом носа, пишет 24 канал.
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После боя Емельяненко попал в объективы видеокамер, когда шел по аэропорту. 38-летний боец с большим трудом передвигался при проходе на посадку. Его поддерживали несколько человек из команды.
Проигрыш Александра Емельяненко: главное
Емельяненко досрочно проиграл Исмаилову в третьем раунде на турнире ACA 107.
До этого 38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 7 поражений и еще один бой завершился ничьей.