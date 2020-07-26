Росіянин Ємельяненко ледь стояв на ногах в аеропорту після нищівної поразки: відео
В рамках турніру Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 пройшов бій між Олександром Ємельяненко і Магомедом Ісмаїловим. У третьому раунді Ісмаїлов здобув перемогу технічним нокаутом.
У Ємельяненка відкрилося розсічення. Рефері спочатку дав продовжити бій, але незабаром все ж зупинив поєдинок. Ємельяненко в бою з Ісмаїловим отримав перелом носа, пише 24 канал.
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Після бою Ємельяненко потрапив в об'єктиви відеокамер, коли йшов по аеропорту. 38-річний боєць з великими труднощами пересувався при проході на посадку. Його підтримували кілька людей з команди.
Програш Олександра Ємєльяненка: головне
Ємельяненко достроково програв Ісмаїлову в третьому раунді на турнірі ACA 107.
До цього 38-річний Олександр Ємельяненко в ММА здобув 28 перемог, зазнав 7 поразок і ще один бій завершився внічию.