Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (ФИДЕ) проголосовала за отмену ограничений по количеству сроков полномочий президента организации. Поэтому россиянин Дворкович может еще раз возглавить ее.

Отметим, что ФИДЕ предложила упразднить ограничения на количество президентских сроков. Из хартии федерации исключили пункт, запрещающий одному человеку занимать должность главы организации более двух сроков подряд по четыре года.

Смотрите также Сыграл на руку пропагандистам: украинский шахматист радостно пожал руку россиянину – фото момента

Россиянин может снова возглавить федерацию

За это предложение проголосовали 108 человек (80%), против – 27 (20%), 9 воздержались. 31 человек не участвовал в голосовании.

Напомним, что президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович. Он получил возможность баллотироваться на третий срок в 2026 году.

Россиянин возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В августе прошлого года он был переизбран на второй срок.

Что известно о скандальном россиянине

Отметим, что Дворкович публично поддержал псевдореферендум о присоединении Крыма к России и, соответственно, аннексии Крыма. Он систематически распространял нарративы в соответствии с кремлевской пропагандой с целью оправдания противоправных действий, совершаемых Россией на территории Украины.

Также он публично поддерживал военную агрессию и называл украинцев нацистами. В Украине против него возбуждено уголовное производство.

Летом Дворкович награждал выдающихся русских шахматистов в Москве. На церемонии присутствовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

, ранее ФИДЕ официально разрешила белорусам и россиянам выступать под флагом организации до 1 января 2025 года.