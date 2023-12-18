Зазначимо, що ФІДЕ запропонувала скасувати обмеження на кількість президентських термінів. З хартії федерації виключили пункт, який забороняє одній людині обіймати посаду голови організації понад два терміни поспіль по чотири роки.

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Росіянин може знову очолити федерацію

За цю пропозицію проголосували 108 осіб (80%), проти – 27 (20%), 9 осіб утрималися. 31 людина не брала участі в голосуванні.

Нагадаємо, що наразі президентом ФІДЕ є росіянин Аркадій Дворкович. Він отримав можливість балотуватися на третій термін у 2026 році.

Росіянин очолює ФІДЕ з 2018 року. У серпні минулого року його було переобрано на другий термін.

Нагадаємо, що раніше ФІДЕ офіційно дозволила білорусам та росіянам виступати під прапором організації до 1 січня 2025 року.

Що відомо про скандального росіянина