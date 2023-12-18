Зазначимо, що ФІДЕ запропонувала скасувати обмеження на кількість президентських термінів. З хартії федерації виключили пункт, який забороняє одній людині обіймати посаду голови організації понад два терміни поспіль по чотири роки.
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Росіянин може знову очолити федерацію
За цю пропозицію проголосували 108 осіб (80%), проти – 27 (20%), 9 осіб утрималися. 31 людина не брала участі в голосуванні.
Нагадаємо, що наразі президентом ФІДЕ є росіянин Аркадій Дворкович. Він отримав можливість балотуватися на третій термін у 2026 році.
Росіянин очолює ФІДЕ з 2018 року. У серпні минулого року його було переобрано на другий термін.
Що відомо про скандального росіянина
- Зазначимо, що Дворкович публічно підтримав псевдореферендум про приєднання Криму до Росії і, відповідно, анексію Криму. Він систематично поширював наративи відповідно до кремлівської пропаганди з метою виправдання протиправних дій, що здійснюються Росією на території України.
- Також він публічно підтримував військову агресію Росії та називав українців нацистами. В Україні проти нього розпочато кримінальне провадження.
- Влітку Дворкович нагороджував видатних російських шахістів у Москві. На церемонії був присутній прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков.