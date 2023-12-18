Отметим, что ФИДЕ предложила упразднить ограничения на количество президентских сроков. Из хартии федерации исключили пункт, запрещающий одному человеку занимать должность главы организации более двух сроков подряд по четыре года.

Смотрите также Сыграл на руку пропагандистам: украинский шахматист радостно пожал руку россиянину – фото момента

Россиянин может снова возглавить федерацию

За это предложение проголосовали 108 человек (80%), против – 27 (20%), 9 воздержались. 31 человек не участвовал в голосовании.

Напомним, что президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович. Он получил возможность баллотироваться на третий срок в 2026 году.

Россиянин возглавляет ФИДЕ с 2018 года. В августе прошлого года он был переизбран на второй срок.

Напомним, ранее ФИДЕ официально разрешила белорусам и россиянам выступать под флагом организации до 1 января 2025 года.

Что известно о скандальном россиянине