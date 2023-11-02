К хорошему примеру можно отнести фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая своим отказом пожимать руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ-2023, произвела настоящий фурор. Однако не все украинские спортсмены патриотически выражают свою позицию во время соревнований.

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Россия использует это в своих целях

На этот раз речь идет об украинском шахматисте Юрии Кузубове, который соревнуется на турнире Grand Swiss 2023 в Швейцарии.

Кроме украинцев, участие в этих соревнованиях принимают представители вражеской России, выступающие под флагом ФИДЕ. Но это не отнимает тот факт, что они защищают честь родной страны, начавшей 24 февраля 2022 года полномасштабную войну в Украине. И никакого утверждения о "спортивной политике" и быть не может.

В седьмом туре Кузубову довелось сыграть против российского шахматиста Владислава Артемьева. Перед и после партии украинец любезно пожал руку сопернику.



Украинец Кузубов пожал руку россиянину / Кадр с видео

Отметим, что Кузубов же победил, но его поздравления с россиянином полностью перекрыли этот триумфальный результат. Этот момент уже разнесли российские СМИ, которые будут использовать поступок украинского гроссмейстера для своей пропаганды.

К слову. После 6 туров наша Анна Музычук является лидером в Grand Swiss 2023, не проиграв ни одной партии. По два лучших шахматистов и шахматисток соревнований в 2024 году смогут выступить на Турнире претендентов.

Интересно, что еще летом Федерация шахмат Украины рекомендовала нашим шахматистам избегать рукопожатий с представителями враждебных стран. Однако Кузубов не прислушивался к этим советам.

Напомним, что Кузубов попал в список из 236 спортсменов, которым разрешили выехать на соревнование за границу, но не вернувшихся в Украину в запланированный срок после окончания турниров. Украинский шахматист продолжает быть за границей.