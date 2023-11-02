К хорошему примеру можно отнести фехтовальщицу Ольгу Харлан, которая своим отказом пожимать руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ-2023, произвела настоящий фурор. Однако не все украинские спортсмены патриотически выражают свою позицию во время соревнований.
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Россия использует это в своих целях
На этот раз речь идет об украинском шахматисте Юрии Кузубове, который соревнуется на турнире Grand Swiss 2023 в Швейцарии.
Кроме украинцев, участие в этих соревнованиях принимают представители вражеской России, выступающие под флагом ФИДЕ. Но это не отнимает тот факт, что они защищают честь родной страны, начавшей 24 февраля 2022 года полномасштабную войну в Украине. И никакого утверждения о "спортивной политике" и быть не может.
В седьмом туре Кузубову довелось сыграть против российского шахматиста Владислава Артемьева. Перед и после партии украинец любезно пожал руку сопернику.
Украинец Кузубов пожал руку россиянину / Кадр с видео
Отметим, что Кузубов же победил, но его поздравления с россиянином полностью перекрыли этот триумфальный результат. Этот момент уже разнесли российские СМИ, которые будут использовать поступок украинского гроссмейстера для своей пропаганды.
Интересно, что еще летом Федерация шахмат Украины рекомендовала нашим шахматистам избегать рукопожатий с представителями враждебных стран. Однако Кузубов не прислушивался к этим советам.
Напомним, что Кузубов попал в список из 236 спортсменов, которым разрешили выехать на соревнование за границу, но не вернувшихся в Украину в запланированный срок после окончания турниров. Украинский шахматист продолжает быть за границей.