Российский теннисист показал парижской публике средний палец: видео скандального момента

В столице Франции продолжается последний в этом сезоне турнир серии "Мастерс" АТР 1000. В матче 1/8 финала встречались россиянин Даниил Медведев и Григорий Димитров из Болгарии.

Во время поединка французская публика поддерживала болгарского теннисиста, а россиянин слышал в свой адрес только свист. Это не понравилось Медведеву, который в итоге уступил Димитрову, пишет 24 Канал.

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Когда россиянин покидал корт, то решил отомстить неблагодарной публике. Теннисист без паспорта не придумал ничего лучше, чем показать средний палец зрителям на трибунах. Этот момент зафиксировали камеры.

Медведев показал средний палец зрителям: смотрите видео

На пресс-конференции журналисты спросили третью ракетку мира относительно его некрасивого поступка. Ответ получился не очень убедительным.

Средний палец? Нет, я просто смотрел на ноготь в таком ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?

– заявил Медведев.

Медведев рассматривает свой средний палец: видео

Отметим, что Даниил Медведев не является большим поклонником путинского режима. Теннисист давно проживает в Монако. Он даже поблагодарил за возможность выступать под нейтральным флагом, ведь спорт для него на первом месте