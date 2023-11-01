Під час поєдинку французька публіка підтримувала болгарського тенісиста, а росіянин чув на свою адресу лише свист. Це не сподобалося Мєдвєдєву, який в підсумку поступився Димитрову, пише 24 Канал.

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Коли росіянин залишав корт, то вирішив помститися невдячній публіці. Тенісист без паспорта не вигадав нічого кращого, як показати середній палець глядачам на трибунах. Цей момент зафіксували камери.

Мєдвєдєв показав середній палець глядачам: дивіться відео

На пресконференції журналісти запитали третю ракетку світу стосовно його негарного вчинка. Відповідь вийшла не дуже переконливою.

Середній палець? Ні, я просто дивився на ніготь у такому ракурсі. Навіщо мені так чинити з цією прекрасною паризькою публікою?,

– заявив Мєдвєдєв.

Мєдвєдєв розглядує свій середній палець: відео

Зазначимо, що Даніїл Мєдвєдєв не є великим прихильником путінського режиму. Тенісист давно проживає в Монако. Він навіть подякував за можливість виступати під нейтральним прапором, адже спорт для нього на першому місці.