Получили кучу негатива: американский клуб объявил о подписании игрока сборной России
Источник:ФК Атланта Юнайтед
Американский клуб Атланта Юнайтед приобрел российского полузащитника Алексея Миранчука. Боссы "пятиполосных" не постеснялись взять игрока из страны-агрессорки.
После начала полномасштабной войны против Украины российские футболисты стали нежелательными для клубов из цивилизованного мира. Однако некоторые команды считают, что спорт остается вне политики.
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Россиянин Миранчук будет играть в МЛС
Клуб американской лиги МЛС Атланта Юнайтед сообщил о подписании полузащитника сборной России Алексея Миранчука. За бывшего одноклубника Руслана Малиновского Аталанта получит 12 миллионов евро. С футболистом из страны-агрессора заключили контракт до конца 2027 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
Алексей Миранчук стал игроком Атланта Юнайтед / фото сети Х клуба
В комментариях фанаты Атланты сразу же напомнили, какую страну представляет летний новичок. Болельщики "пятиполосных" точно не в восторге от идеи приглашения российского футболиста.
Напомним, что Алексей Миранчук принадлежал итальянской Аталанте, за которую выступал с 2020 года. В составе "бергамасков" россиянин сыграл 98 матчей, в которых забил 13 голов. Сезон 2022/23 Миранчук провел в аренде в Торино.