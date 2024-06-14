Официальный сайт клуба Пари Сен-Жермен объявил о подписании контракта с российским голкипером Матвеем Сафоновым. 25-летний футболист заключил соглашение сроком до 2029 года.
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ПСЖ отдал деньги на убийство украинцев
Чемпион Франции заплатит за трансфер голкипера сборной России 20 миллионов евро. Часть этих средств в виде налогов пойдет в бюджет страны-агрессора. Таким образом один из грандов европейского футбола профинансировал войну в Украине. Очевидно, что боссы ПСЖ таким позорным трансфером испортили свою репутацию.
Видео представления Сафонова
Скандальный голкипер, которого не выпускали из России
- Отметим, что Сафонов родился в Ставрополе. Он воспитанник Краснодара, в котором прошел все ступени клубной иерархии.
- Российские СМИ сообщают, что Сафонов задолжал своей бывшей жене 60 миллионов рублей.
- Из-за невыплаченных алиментов голкипера не выпускали из России и трансфер в ПСЖ был на грани срыва.
- Однако Сафонов срочно оплатил штраф и отправился во Францию подписывать контракт.