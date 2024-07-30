После начала полномасштабной войны против Украины российские футболисты стали нежелательными для клубов из цивилизованного мира. Однако некоторые команды считают, что спорт остается вне политики.

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Россиянин Миранчук будет играть в МЛС

Клуб американской лиги МЛС Атланта Юнайтед сообщил о подписании полузащитника сборной России Алексея Миранчука. За бывшего одноклубника Руслана Малиновского Аталанта получит 12 миллионов евро. С футболистом из страны-агрессора заключили контракт до конца 2027 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Алексей Миранчук стал игроком Атланта Юнайтед / фото сети Х клуба

В комментариях фанаты Атланты сразу же напомнили, какую страну представляет летний новичок. Болельщики "пятиполосных" точно не в восторге от идеи приглашения российского футболиста.

Напомним, что Алексей Миранчук принадлежал итальянской Аталанте, за которую выступал с 2020 года. В составе "бергамасков" россиянин сыграл 98 матчей, в которых забил 13 голов. Сезон 2022/23 Миранчук провел в аренде в Торино.