Після початку повномасштабної війни проти України російські футболісти стали небажаними для клубів з цивілізованого світу. Проте деякі команди вважають, що спорт залишається поза політикою.

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Росіянин Міранчук гратиме в МЛС

Клуб американської ліги МЛС Атланта Юнайтед повідомив про підписання півзахисника збірної Росії Алєксєя Міранчука. За колишнього одноклубника Руслана Маліновського Аталанта отримає 12 мільйонів євро. З футболістом з країни-агресора уклали контракт до кінця 2027 року з опцією продовження ще на 12 місяців.

Алєксєй Міранчук став гравцем Атланта Юнайтед / фото мережі Х клубу

У коментарях фанати Атланти одразу ж нагадали, яку країну репрезентує літній новачок. Вболівальники "п'ятисмугових" точно не в захваті від ідеї запрошення російського футболіста.

Нагадаємо, що Алєксєй Міранчук належав італійській Аталанті, за яку виступав з 2020 року. У складі "бергамасків" росіянин зіграв 98 матчів, у яких забив 13 голів. Сезон 2022/23 Міранчук провів в оренді у Торіно.