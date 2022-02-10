Журналіст підкреслив, що мав на увазі не конкретно Большунова, а всіх російських спортсменів загалом. На його думку, його питання було коректним після допінгового скандалу на Олімпійських іграх у Сочі.

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"Хтось із російським ім'ям надіслав мені побажання смерті. В інших соцмережах теж були недружні коментарі. Мені ніколи раніше не бажали смерті. Ситуація трохи нервує", – заявив Херц.

Що відомо про ситуацію Херца з Большуновим