Журналіст підкреслив, що мав на увазі не конкретно Большунова, а всіх російських спортсменів загалом. На його думку, його питання було коректним після допінгового скандалу на Олімпійських іграх у Сочі.
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"Хтось із російським ім'ям надіслав мені побажання смерті. В інших соцмережах теж були недружні коментарі. Мені ніколи раніше не бажали смерті. Ситуація трохи нервує", – заявив Херц.
Що відомо про ситуацію Херца з Большуновим
- 6 лютого Большунов здобув перемогу у скіатлоні. Його перевага над найближчим суперником склала хвилину та 11 секунд. На прес-конференції після гонки Херц поставив Большунову питання щодо застосування заборонених препаратів. Росіянин назвав питання негарним і порадив журналісту прийти на його тренування.
- Золото Большунова у скіатлоні – перше для російської команди з Олімпіади у Турині у 2006 році. Сам лижник уперше у кар'єрі став олімпійським чемпіоном.
- Проти Большунова виступив і норвезький журналіст. Ян Петтер Сальтведт вважає, що Олександр взагалі не має бути на Олімпіаді-2022.