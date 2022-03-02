Россияне, как вы спите спокойно, когда от вашего имени убивают невинных людей, – Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко в очередной раз обратился к русскому народу. Экс-футболист не мирится с молчанием жителей страны-агрессора.

Левченко: Говорили, что мы братья навеки

Евгений Левченко не понимает, почему русский народ молчит и не реагирует на военную агрессию со стороны их страны. Бывший футболист задал вопрос всем жителям России.

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Экс-игрок надеется, что очередная война, организованная кремлевским руководителем, будет последней в истории планеты.

Русские, как вы спите спокойно, когда от вашего имени убивают невинных людей? Не первая война путинского режима, но надеюсь последняя. Вы ходите по ресторанам, барам, кафе, а в это время бомбят украинский народ. О котором вы еще недавно говорили, что мы братья навеки,

– написал Левченко.

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