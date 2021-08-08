На месте, где мы споткнулись, спрятано наше сокровище (Сьюзен Кейн)

Во время квалификационного забега на 1500 метров голландка Сифан Хассан неожиданно оказалась в непростой ситуации. Одна из ее соперниц упала прямо перед ней, а Хассан не успела изменить свою траекторию и также оказалась в лежачем положении. Впрочем, такой ход событий нидерландскую спортсменку не смутил. Она поднялась и продолжила бежать дистанцию. Хотя можно было подавать протест, ведь причиной падения была другая спортсменка.

Я думала об этом. Но сказала себе, что не хочу никаких оправданий. Не хочу, чтобы люди говорили, что я прошла дальше только потому, что остановилась

В забеге она не только догнала конкуренток, но и примчалась первой, получив путевку в полуфинал соревнований. В том, что было дальше – еще труднее поверить. Через 11 часов после забега с падением голландка ждала участия в финале дистанции на 5000 метров. В успех там после досадного инцидента она почти не верила. Однако Хассан сумела завоевать золотую медаль, опередив всех главных соперниц.

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Через два дня, 6-го августа, голландка завоевала бронзу в финале забега на 1500 метров. А на следующий день снова выиграла золото, прибежав быстрее всех на дистанции 10 000 метров. Это первые олимпийские награды для спортсменки, которая родилась в Эфиопии, а в Нидерланды переехала в статусе беженки. До этого лучшим результатом Хассан на Олимпиаде была 5-ступенька в Рио.



Падение Cифан Хассан / Фото Getty Images

У меня есть собственное кладбище неудачных попыток (Илон Маск)

Бразильский пловец Бруно Фратус приехал на свою третью Олимпиаду в карьере. В Лондоне в 2012-м он показал третий результат в квалификации на собственной коронной дистанции 50 метров. Однако финальный заплыв завершился настоящим разочарованием. Фратус финишировал четвертым с отставанием от бронзовой позиции в 0,02 секунды.

Домашняя Олимпиада в Рио в 2016-м успеха Бруно также не принесла. Лишь шестая ступень.

Следующие пять лет для спортсмена были очень непростыми. Фратуса вряд ли можно назвать неудачником. В его активе четыре медали чемпионатов мира по плаванию. Но олимпийские провалы, похоже, всерьез его надломили. Бруно даже обратился за помощью к специалистам из-за клинической депрессии.

Впрочем, в Токио он все же сумел подняться на медальный пьедестал. В финальном заплыве бразилец лишь на 0,01 секунды сумел превзойти свой результат игр в Лондоне. Но этого хватило для бронзовой награды.

Во время награждения стороннему наблюдателю не так просто было сразу определить, кто именно победил. Ведь Фратус радовался своей медали значительно больше обладателей серебра и золота, повторив кадры знаменитого мема.



Бруно Фратус щеголяет медалью / Фото Getty Images

Пока ты не попробуешь – не поймешь. Вот что я говорю своим детям (Роберт Де Ниро)

Украинка Людмила Лузан первые шаги в спорте делала в гимнастике. Однако там уроженка Ивано-Франковска феноменальных результатов не показывала. Когда же девушка попробовала свои силы в гребле, быстро поняла, что это именно тот вид спорта, который приносит ей удовольствие. По сравнению с занятием гимнастикой – это было просто попадание в яблочко. Даже несмотря на такие мозоли на руках. Если вы хотите отдать своих детей на греблю – не пугайтесь. Это скорее исключение чем правило.

Мало у кого настолько сильно стираются руки, но я попадаю в число избранных. Сразу скажу, ничего не помогает, ни другие намотки, ни какие-то перчатки, я перепробовала все – результат не меняется. Просто надо перетерпеть и со временем руки адаптируются

На этой Олимпиаде Лузан получила две медали в гребле на каноэ – в одиночной дисциплине и в паре с Анастасией Четвериковой. Если на соревнованиях и ждали от кого-то из украинцев сразу две награды – точно не от Лузан. Успех Людмила закрепила на закрытии Олимпиады. Именно спортсменка была знаменосцем Украины на закрытии игр.



Людмила Лузан с бронзой / Фото Getty Images

Правила о гранях, вероятно, были созданы людьми, которые никогда не проверяли эти грани на прочность, выходя за их пределы (Нил Гейман)

В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле американская бегунья Флоренс Гриффит-Джойнер установила рекорд Олимпиад в стометровке – 10,62 секунды. Невероятная цифра держалась неприступной для других долгих 33 года. Результат Гриффит-Джойнер, несмотря на подозрение спортсменки в употреблении допинга, казался вечным. Например, в Сиднее в 2000 году одной из спринтерок вообще не удалось выбежать из 11 секунд.

Все изменилось, когда за дело взялись в Ямайке. Родина Усэйна Болта подарила миру еще одну выдающуюся величину в мире спорта. Элейн Томпсон приблизилась к рекорду во время Олимпиады в Рио, где она показала результат 10,71 секунды. Впрочем, после этого ее цифры несколько снизились, поэтому того, что именно в Токио Томпсон сможет обновить олимпийский рекорд, никто не ожидал. А она смогла. Результат ямайской бегуньи на одну сотую секунды быстрее феноменального показателя Гриффит-Джойнер – 10,61 секунды.

Теперь на очереди у Элейн абсолютный рекорд, который также принадлежит американской бегунье. В 1988 году Гриффит-Джойнер на соревнованиях в Индианаполисе промчалась стометровку за 10,49 секунды.



Элейн Томпсон на пути к рекорду / Фото Getty Images

Любое препятствие преодолевается настойчивостью (Леонардо Да Винчи)

Еще один рекорд легкой атлетики, который казалось нереально побить, установила украинка. Инесса Кравец в 1995-м году в тройном прыжке показала результат 15,5 метра. Этот показатель также превзошли на нынешних играх в Токио.

Представительница Венесуэлы Юлимар Рохас упорно и целенаправленно шла к этому. На бразильской Олимпиаде 5 лет назад она взяла серебро с показателем 14,98 метра. Отметку в 15 метров Юлимар начала преодолевать два года назад, каждый раз улучшая свои цифры. Ну а лучший результат в карьере Рохас продемонстрировала именно на Олимпиаде в Токио. При этом, сделала венесуэльская спортсменка это во время последней попытки. И теперь новый рекорд в тройном прыжке – 15,67 метра.

Интересно, что начинала карьеру Рохас в прыжках в высоту. Впоследствии перешла в полеты в длину, в конце остановившись на тройном прыжке.



Юлимар Рохас и ее рекорд / Фото Getty Images

Я хочу, чтобы меня запомнили человеком, который был решительным преодолевать обстоятельства (Сильвестр Сталлоне)

Мир постоянно меняется. Чтобы не отстать от жизни, нужно улавливать тенденции и постоянно обновляться. Не исключение и Международный олимпийский комитет. На играх в Токио впервые представлены сразу 15 новых дисциплин, среди которых каратэ, скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Включение последнего в программу Игр точно придаст им огромное количество новых ценителей. Ведь серфинг, как одно из самых популярных развлечений в морских странах, давно вышел за рамки просто развлечения. Здесь есть свои чемпионаты мира и свои признанные мастера. Один из них – австралиец Оуэн Райт – в 2015-м получил тяжелую черепно-мозговую травму. Серфер во время катания упал с доски и попал под мощную волну размером 4,5 метра. Последствия такого инцидента – головные боли, неспособность ходить и даже четко разговаривать.

Когда же долгая реабилитация была позади, Райт захотел вернуться к занятиям серфингом. Однако он понял, что потерял все свои навыки. На то, чтобы снова набрать форму, у него ушел год. Выступать Оуэн продолжил в шлеме, который большинство представителей этого вида спорта игнорируют.

На Олимпиаде в Токио Райт сумел завоевать историческую первую для Австралии медаль в серфинга. Он завоевал бронзу, составив на пьедестале компанию бразильцу Феррейре и японцу Игараси.



Оуэн Райт только получил бронзу / Фото Getty Images

Многие вещи кажутся невыполнимыми, пока ты их не сделаешь (Нельсон Мандела)

Бадминтон официально стал олимпийским видом спорта не так давно – в 1992 году. К Олимпиаде в Токио здесь в мужском одиночном разряде золотые награды лишь однажды получил представитель Европы. 25 лет назад в Атланте датчанин Хэер Ларсен создал настоящую сенсацию, пройдя турнирную сетку без единого поражения в партиях. А вот дальше – гегемония исключительно китайских спортсменов с перерывом на триумф индонезийца Тауфика Хидаята в Афинах в 2004 году.

Неизвестно, сколько бы еще продлилось такое доминирование, если бы вызов представителям Азии в бадминтоне опять не бросили скандинавы. Датчанин Виктор Аксельсен на Олимпиаде в Рио получил бронзу, а в Токио прилетел в ранге второй ракетки мира. Несмотря на заражение коронавируса весной в Украине он, как и его соотечественник 25 лет назад, сумел провести идеальный олимпийский турнир – без единого поражения в партиях. Никто из соперников, включая чемпиона Рио Чэнь Луна, так и не смог составить конкуренцию Аксельсену.

Я не могу в это поверить. Это безумие. Это мечта с детства. Помню, как бегал в детстве и говорил себе: "Это финал Олимпиады". Теперь я это сделал. Это самое большое достижение, которое можно осуществить в бадминтоне.



Слезы Виктора Аксельсена / Фото Getty Images

Дружба есть равенство (Пифагор)

На Олимпиаде, кроме Олега Верняева в организме которого неожиданно нашли следы запрещенного препарата, Украина недосчиталась также и Богдана Бондаренко. Харьковчанин на протяжении последнего десятилетия сумел ворваться в мировую элиту в прыжках в высоту. На Олимпиаде в Рио он был одним из фаворитов, однако во время турнира заболел и смог завоевать лишь бронзу. После этого Бондаренко начали преследовать проблемы со здоровьем. Он почти не выступал на турнирах, но все равно летом 2020-го имел большие надежды на Токио: "Чувствую, что олимпиада должна стать знаковой для меня. Я стал умнее, у меня появилось больше мыслей, понимание своих движений, ощущение прыжка, чем это было в 2012-м и 2016-м. Я верю, что все у меня получится". Но в Токио Бондаренко квалифицироваться не смог. Для соперников украинца, поэтому, одним непростым соперником меньше.

Во время турнира борьба за победу развернулась между двумя прыгунами. Один из претендентов на золото Мутаз Баршим прогнозируемо принимал одну высоту за другой, однако не отставал от визави и итальянец Джанмарко Тамбери. Оба остановились на одинаковом отметке 2,39 метра. При таких обстоятельствах судьи предложили спортсменам поделить золотую медаль (отметим, что при этом серебряную медаль не получает никто). Это очень редкий случай, ведь в большинстве видов спорта равный результат невозможен. Всегда кто-то может победить благодаря миллисекунде, фотофинишу или дополнительному времени. Для прыжков в высоту в таких случаях предусмотрено перепрыгивание, но с согласия соперников. Баршим и Тамбери охотно согласились разделить золотую медаль. Вполне возможно, если бы спортсмены не были друзьями – они бы продолжили борьбу. Впрочем, все сложилось именно так.

Баршим в свое время помогал Тамбери оправляться от травмы. Между ними завязались теплые отношения, которые не смогла испортить даже конкуренция за золото Олимпиады.



Тамбери и Баршим с золотыми медалями / Фото Getty Images

Вам знакомо выражение "Выше головы не прыгнешь"? Это заблуждение. Человек может все (Никола Тесла)

В Токио мы увидели лучший женский перформанс в истории Олимпийских игр. В 1952 году советская гимнастка Мария Гороховская получила 7 медалей на соревнованиях в Хельсинки. И эта коллекция более полувека была крупнейшей на играх среди женщин. Впрочем, токийское выступление австралийской пловчихи Эммы Маккеон затмило достижения Гороховской. На японской Олимпиаде Маккеон получила 7 медалей, из которых четыре золотые (советская гимнастка получила только два золота).

Я обычно не говорю такие вещи, но я очень хотела победить. Я пришла сюда за золотом. Это то, над чем мы работали. У меня четыре золотых награды. Трудно это осознать. Это какой-то сюрреализм

Эмма Маккеон отныне будет считаться самой успешной спортсменкой Олимпийских игр, если принимать во внимание выступление в течение одного турнира. Фотография австралийки с медалями – одна из самых запоминающихся фотографий этой Олимпиады.



Семь медалей Эммы Маккеон / Фото Getty Images

Лучше быть пиратом, чем служить во флоте (Стив Джобс)

Австрийка Анна Кизенгофер – пожалуй, самая необычная чемпионка Олимпийских игр в Токио. В свои 30 лет она успела защитить докторскую степень в Политехническом университете Каталонии. При этом у нее есть и второе любимое занятие, кроме науки. Кизенгофер занимается велоспортом. Однако с 2017 года она не выступала ни в одной из профессиональных команд. Анна сама организовывала весь свой тренировочный процесс, отбросив работу со специалистами по подготовке.

Я, как математик, привыкла самостоятельно решать задачи. Так же я подхожу к езде на велосипеде. Многие велосипедисты привыкли полагаться на людей, которые делают много работы за них. Это тренеры, диетологи, люди, которые планируют гонку. Я делаю это все сама

Спортсменка советует быть осторожными с людьми, которые могут показаться авторитетами: "Сейчас мне 30 и я начала осознавать, что все эти люди, которые говорят, что все знают, на самом деле ничего не знают. Ведь те, кто знают многие, говорят, что не знают ничего. На самом деле мой совет – не обязательно верить своему тренеру. Нет, вы должны доверять людям, вы не должны делать все самостоятельно. Но в вопросе, кому доверять, вы должны быть осторожными".

На Олимпиаде в Токио Анна участвовала в гонке на 137 километров. Накануне соревнований никто не рассматривал ее даже в расширенном кругу претендентов на медали. Сама спортсменка мечтала о 25-й позиции: "Всегда есть такая маленькая надежда, маленькая мысль, что я могу выиграть. Если я на линии старта, то я готова и я хочу победить. Но я реально понимала, что здесь мне не выиграть".

Зато Кизенгофер с началом гонки стала частью пелетона велосипедисток, которые оторвались от основной группы. Преодолевать дистанцию ​​помогали мысли о родных: "Я знала, что моя семья смотрит трансляцию. Я визуализировала ее. Думала о ней, о бывших тренерах, с которыми работала, о друзьях, которые были для меня мотивацией".

В итоге ей удалось настолько оторвалась от конкуренток, что соперница, которая приехала второй, пережила страшный шок, ведь думала, что победила. А на самом деле Кизенгофер финишировала первой с отрывом в более чем минуту.



Финиш Анны Кизенгофер / Фото Getty Images