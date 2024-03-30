В России устроили травлю спортсменов из-за участия на Олимпиаде

Россиян не устраивает выступление на Олимпийских играх в Париже под нейтральным флагом. А тех, кто согласился на такие условия, называют предателями.

В частности старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко также присоединилась к травле атлетов, которые планируют выступить на Олимпиаде. О своем отношении к ним она рассказала росСМИ, передает 24 Канал.

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Появились первые угрозы

Пособница режима Путина назвала таких атлетов предателями, пригрозив им последствиями за свои решения. Она заявила, что спортсмены хотят воспользоваться ситуацией и поехать в Париж без флага и гимна в то время, когда "гибнут солдаты за свою родину".

"Олимпийские игры – для топовых спортсменов, а не для кого попало, кто пользуясь этой ситуацией, хочет туда ехать. Это очень неправильно. О чем мы говорим? Есть же какие-то моральные устои.

Мне бы опять не хотелось говорить о том, что вот там наши лучшие молодые ребята гибнут за наш флаг и гимн, Родину. А есть спортсмен, который хочет просто принять участие в Олимпиаде без флага и без гимна – это нормально? Мы вообще уже забыли, что такое Родина. Те, кто туда поедут, будут жалеть об этом впоследствии", – сказала россиянка.

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