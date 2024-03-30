Зокрема старша тренерка збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко також доєдналася до цькування атлетів, які планують виступити на Олімпіаді. Про своє відношення до них вона розповіла росЗМІ, передає 24 Канал.

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З'явилися перші погрози

Поплічниця режиму Путіна назвала таких атлетів зрадниками, пригрозивши їм наслідками за свої рішення. Вона заявила, що спортсмени хочуть скористатися ситуацією та поїхати до Парижа без прапора та гімну у той час, коли "гинуть солдати за свою батьківщину".

"Олімпійські ігри – для топових спортсменів, а не для аби кого попало, хто користуючись цією ситуацією, хоче туди їхати. Це дуже неправильно. Про що ми говоримо? Є ж якісь моральні засади.

Мені б знову не хотілося говорити про те, що ось там наші найкращі молоді хлопці гинуть за наш прапор та гімн, Батьківщину. А є спортсмен, який хоче просто взяти участь в Олімпіаді без прапора та без гімну – це нормально? Ми взагалі вже забули, що таке Батьківщина. Ті, хто туди поїдуть, жалітимуть про це згодом", – сказала росіянка.

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