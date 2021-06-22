Гра Росія – Данія відбулася 21 червня. Це був третій і останній тур у групі B.

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Росія провалилася на Євро-2020

Окрім данців, суперниками росіян по групі були команди Бельгії та Фінляндії. Першим наші східні сусіди програли із рахунком 0:3. А далі була мінімальна перемога над фінами – 1:0.

Отже, до останньої гри російська збірна підходила з 3 очками та -2 голами в активі. І за позитивного для них рахунку вони могли посперечатися за місце у плей-офф.

Оскільки Росія програла та ще й розгромно, їхні шанси на прохід далі розтанули. Більше того, росіяни закінчили груповий етап на 4 місці. Хоча до протистояння з данцями йшли другими. Завершили турнір представники країни-агресорки зі все ж тими 3 очками та вже -5 голами в активі.

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Росія завершила Євро-2020 на 4-му місці у групі B / Скриншот 24 каналу