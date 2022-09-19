россия обратилась к УЕФА с требованием дисквалифицировать Петракова за его высказывания о войне

российский футбольный союз обратился к УЕФА с требованием дисквалифицировать главного тренера сборной Украины Александра Петракова. В россии пылает из-за высказываний коуча "сине-желтых" о войне.

У россиян снова подгорает

россия обвиняет Петракова в дискриминационных высказываниях по поводу россиян и несоблюдении политического нейтралитета. Заместитель генерального секретаря российского футбольного союза денис рогачев привел цитаты украинского специалиста о войне, опубликованные в двух изданиях – итальянском Corriere dello Sport и российском "спорт-экспресс".

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В письме УЕФА россияне обвиняют Петракова в нарушении кодекса поведения. В приведенных цитатах тренер говорил о намерениях вступить в ряды ВСУ, а также призвал исключить всех россиян из международных спортивных состязаний.

В РФС отмечают, что комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, которые запрещают "дискриминацию любой страны" и говорят о стремлении популяризировать футбол "в духе мира".

"Заявления главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова сделаны на фоне политического конфликта между двумя странами – россией и Украиной – и являются политическим месседжем, явно нарушающим фундаментальный принцип политической нейтральности.

Вдобавок, поведение главного тренера можно расценивать как участие в разжигании общественной ненависти на национальной почве и использовании футбола для отстаивания политических взглядов", – заявил рогачев.

Также россияне считают, что Петраков совершил "призыв к насилию".

"Дискриминационный по национальному признаку, поскольку Александр Петраков призывает отстранить всех российских спортсменов и применить эту санкцию ко всем гражданам российской федерации без каких-либо законных оснований", – утверждает рогачев.

Смогут ли россияне попасть на Евро

Надеемся на справедливое решение УЕФА в этой ситуации. Ведь именно из-за российской агрессии национальная команда не может принимать домашние матчи при поддержке родных трибун, а сами же футболисты проводят сборы за границей. Россия нанесла серьезный ущерб для украинского спорта, разрушив более 100 спортивных объектов. Но самыми болезненными потерями являются человеческие жизни. Из-за российской агрессии погибли 133 представителя украинского спорта.

Напомним, ранее все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров. На отдельных российских футболистов, играющих за границей, запрет не распространяется.

Жеребьевка квалификации футбольного Евро-2024 запланирована на 9 октября. Сам турнир пройдет в Германии.

Среди участников отбора вписаны все 54 ассоциации УЕФА (кроме Германии). К сожалению, есть среди них и россия, которую цивилизованный мир всеми возможными способами изолирует от себя из-за войны против Украины.

Вопрос допуска страны-оккупанта будет решаться 20 сентября на заседании Исполкома УЕФА.

. ФИФА продала России права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2022 года. При этом что сборной россии на чемпионате мира 2022 года не будет из-за дисквалификации. Эта команда пробилась в стыковые матчи, но после начала войны россии против Украины ее дисквалифицировали.