Россия как страна для меня не существует, – Блохин о преступлениях оккупантов

Легенда украинского футбола и бывший тренер сборной Украины Олег Блохин поделился мнениями по поводу войны в Украине. Специалист не сомневается в победе своей страны.

Блохин подчеркнул, что не собирается покидать Украину. Он отметил, что будет в Киеве до последнего.

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"Никогда не собирался никуда ехать, я здесь родился. Случившееся не вписывается ни в какие рамки. Когда надо мной летают снаряды, а буквально в 200 метрах сгорает дом, то понимаешь, что в этой жизни что-то происходит неправильно.

Я считаю, что агрессию России, которая сейчас происходит в Украине, нужно заканчивать. Думаю, что мы победим в этой борьбе. Жизнь изменилась очень серьезно. И не только у меня, а, пожалуй, у всех людей. Я сказал, что никуда не уеду и буду здесь. И никогда не покину свой город", – сказал легендарный футболист.

Специалист не сомневается в том, что Украине удастся победить оккупантов, а затем отстроить свои города.

Наверное, россияне для меня есть. Но Россия как страна – нет. Потому что эта агрессия для меня неприемлема ни при каких условиях. Думаю, что мы победим, иначе не может быть,

– подчеркнул Блохин.

"То, что мы возродимся – это сто процентов. А потом возродится и футбол. Я не представляю, чтобы в Киеве и нашей стране не было футбола. Будет страна, будет футбол, будет жизнь и все будет хорошо, я в это верю. Наша страна никуда не денется, я даже такого не представляю", – добавил экс-игрок.

Карьера Блохина в Динамо