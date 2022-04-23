Блохін наголосив, що не збирається покидати Україну. Він зазначив, що буде в Києві до останнього.
Читайте також Нехай грають у своєму смердючому чемпіонаті, – Нагорняк про ізоляцію російського спорту
"Ніколи не збирався нікуди їхати, я тут народився. Те, що сталося, не вписується в жодні рамки. Коли наді мною літають снаряди, а буквально за 200 метрів згоряє будинок, то розумієш, що у цьому житті щось відбувається неправильно.
Я вважаю, що агресію Росії, яка зараз відбувається в Україні, треба закінчувати. Думаю, що ми переможемо у цій боротьбі. Життя змінилося дуже серйозно. І не тільки в мене, а мабуть, у всіх людей. Я сказав, що нікуди не поїду і буду тут. І ніколи не покину своє місто", – сказав легендарний футболіст.
Фахівець не сумнівається у тому, що Україні вдасться перемогти окупантів, а потім відбудувати свої міста.
Напевно, росіяни для мене існують. Але Росія як країна – ні. Тому що ця агресія для мене неприйнятна за жодних умов. Думаю, що ми переможемо, інакше не може бути,
– наголосив Блохін.
"Те, що ми відродимося – це сто відсотків. А потім відродиться й футбол. Я не уявляю, щоб у Києві та нашій країні не було футболу. Буде країна, буде футбол, буде життя і все буде гаразд, я в це вірю. Наша країна нікуди не подінеться, я навіть такого не уявляю", – додав ексгравець.
Кар'єра Блохіна в Динамо
- Олег Блохін очолив Динамо у вересні 2012 року, змінивши на цій посаді Юрія Сьоміна. За час роботи з киянами, Динамо вперше в історії опустилося нижче другого місця в УПЛ, зайнявши третю позицію.
- Динамо не змогло виграти жодного трофея, а сам Блохін встановив антирекорд за кількістю поразок "біло-синіх" в Прем'єр-лізі – 12 фіаско в 44 матчах.
- Після поразки у квітні 2014 року від Шахтаря (0:2), Блохін був звільнений з поста головного тренера Динамо.
- На цей час спеціаліст обіймає посаду співголови Ради стратегічного розвитку професійного футболу в УАФ.