Блохін наголосив, що не збирається покидати Україну. Він зазначив, що буде в Києві до останнього.

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"Ніколи не збирався нікуди їхати, я тут народився. Те, що сталося, не вписується в жодні рамки. Коли наді мною літають снаряди, а буквально за 200 метрів згоряє будинок, то розумієш, що у цьому житті щось відбувається неправильно.

Я вважаю, що агресію Росії, яка зараз відбувається в Україні, треба закінчувати. Думаю, що ми переможемо у цій боротьбі. Життя змінилося дуже серйозно. І не тільки в мене, а мабуть, у всіх людей. Я сказав, що нікуди не поїду і буду тут. І ніколи не покину своє місто", – сказав легендарний футболіст.

Фахівець не сумнівається у тому, що Україні вдасться перемогти окупантів, а потім відбудувати свої міста.

Напевно, росіяни для мене існують. Але Росія як країна – ні. Тому що ця агресія для мене неприйнятна за жодних умов. Думаю, що ми переможемо, інакше не може бути,

– наголосив Блохін.

"Те, що ми відродимося – це сто відсотків. А потім відродиться й футбол. Я не уявляю, щоб у Києві та нашій країні не було футболу. Буде країна, буде футбол, буде життя і все буде гаразд, я в це вірю. Наша країна нікуди не подінеться, я навіть такого не уявляю", – додав ексгравець.

Кар'єра Блохіна в Динамо