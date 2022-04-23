Нагорняк: Россию нужно изолировать, тогда всему миру станет легче

Главный тренер сборной Украины U-18 верит в то, что Россия после нападения на Украину станет изгнанником на всю жизнь. Это касается российских атлетов, продолжающих молчать об агрессии их родной страны.

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Сергей Нагорняк заявил, что спортсменам страны-агрессора следует показывать направление российского военного корабля. Он вспомнил, что только форвард футбольной сборной Федор Смолов высказал свое мнение по поводу войны.

Напомним, что Смолов написал в своих соцсетях "Нет войне", добавив флажок Украины. Других молчаливых спортсменов Нагорняк назвал биомассой. Наставник хочет, что россияне могли выступать исключительно в местном чемпионате.

Российских спортсменов следует отправлять за российским кораблем. Есть только единицы тех, кто отважился высказаться против войны. Из футбольных людей только Федор Смолов, если я не ошибаюсь, высказался против этой агрессии. Остальные – это биомасса. Пусть играют в своем зловонном местном чемпионате. Повторюсь, Россию надо изолировать, тогда всему миру станет легче,

– сказал Нагорняк.