Новым чемпионом Украины по шахматам стал Антон Коробов. Это четвертый титул для него.

Победу Антон Коробов одержал на открытом чемпионате Украины по классической игре, которая проходила по швейцарской системе.

Стоит внимания "Ход королевы": существовала ли Бет Хармон в реальной жизни и кто мог стать ее прототипом

Всего в турнире приняли участие 38 участников. Коробов за 9 туров набрал 7 очков. Победу ему принесла ничья в последнем туре.

А вот что касается определения серебряного призера, то здесь пришлось подсчитывать дополнительные показатели. Так как сразу шестеро участников набрали по 6 очков. Поэтому серебряным призером стал киевлянин Кирилл Шевченко. Бронза же досталась одесситу Юрию Кузубову.

Стоит отметить, что для Коробова это уже четвертая победа в чемпионате Украины. Он уже побеждал в 2002, 2012 и 2018 годах. Также Коробов дважды получил приз "Шахматный гетьман" (в 2012 и 2018 годах), который ежегодно вручается лучшему шахматисту Украины. Кроме того, украинский гроссмейстер является чемпионом Европы по блицу 2013 года и победителем Всемирных интеллектуальных игр 2019 года (быстрые шахматы).

Добавим, что рейтинг Коробова сейчас – 2688 (42 место в мире и 1 место в Украине).