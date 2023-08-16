Очередной "военный объект": россияне уничтожили жилье игрока юниорской сборной Украины – видео
Источник:Федерация Регби Львовской области
Российские варвары 15 августа совершили массированный обстрел Украины. Целью врага стала не только спортивная инфраструктура, но и имущество украинских спортсменов.
Одним из городов, пострадавших от ракетной атаки стал Львов. В результате обстрела без жилья и других ценных вещей остался регбист клуба Сокол и юниорской сборной Украины – Ростислав Ковалишин.
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Спортсмен чудом не пострадал от попадания ракеты в здание
Юный спортсмен во время ракетного удара находился дома. Ростислав с родителями прятался в коридоре, что, может быть, спасло ему и всей семье жизнь. Об ужасных последствиях обстрела для украинского спортсмена сообщила Федерация регби Львовской области.
"Сегодня (15 августа – 24 Канал ) потерял дом Ковалишин Ростислав – многолетний игрок нашей команды Сокол и игрок юниорской сборной Украины.
В результате ракетных обстрелов Львова его квартира полностью разрушена. Все вещи – сгорели. Все, что имела семья Ростика – уничтожено. Все, что было важно для Ростика и его семьи – сгорело. Ноутбук для учебы и работы, повседневная одежда, бытовая техника, мебель – все.
В момент удара ракеты Ростик с родителями скрывался в коридоре квартиры. Они чудом остались живы. Слава Богу Ростик и его семья не пострадали физически. Даже сегодня после потери дома он пришел на тренировку в команду. Но все вещи для тренировки сгорели тоже. Ребята-одноклубники дали свою одежду, чтобы тренироваться", – говорится в сообщении.
Смотрите видео из разрушенного дома Ростислава Ковалишина
Федерация отметила, что спортсмен не просит помощи, но призывает всех, у кого есть возможность помочь юному сборнику Украины.
Напомним, что во время того же массированного ракетного удара пострадал спорткомплекс "Метеор" в Днепре. В нем готовились спортсмены сборной Украины по плаванию. В момент обстрела там находились рекордсмен Украины Александр Желтяков вместе с командой. Также в том спорткомплексе готовился к Олимпиаде в Токио двукратный призер Олимпийских игр Михаил Романчук.