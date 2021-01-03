Нападающий молодежной сборной Швеции по хоккею Эльмер Седерблум может стать автором самой красивой шайбы на чемпионате мира U-20. При этом ему дважды удалось забить в эффектном стиле.

19-летний Эльмер Седерблум отметился лишь двумя шайбами. Первая была забита на групповом этапе в ворота Чехии, а вторая – уже на стадии плей-офф. Там он отличился в матче со сборной Финляндии.

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Обе шайбы похожи по исполнению. В обоих случаях он стоял спиной к воротам. Приняв шайбу, он прокидал ее себе между ног, после чего пробивал клюшкой. К тому времени его команда играла в большинстве.

В первом случае его шайба помогла получить более чем убедительную победу над сборной Чехии 7:1. Шайба Седерблума стала пятой, которую забили шведы в ворота соперника.

Зато в четвертьфинале шведы уступили. Хотя Седерблум установил счет 2:0 на табло еще в первом периоде. И во втором периоде финны одну шайбу отыграли. А уже в третьем сравняли счет. И за 25 секунд до конца матча забили победную шайбу.

Видео шайб Эльмера Седерблума