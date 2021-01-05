На молодіжному Чемпіонаті світу з хокею визначилися фіналісти. Ними стали Канада та США. Господарі турніру без проблем здолали Росію, закинувши одразу п'ять шайб. Американці ж обіграли Фінляндію завдяки шайбі за 1:16 хвилин до кінця матчу.

Росія покладала занадто великі сподівання на цей турнір. І двічі зазнала принизливих поразок. Перший раз їх обіграла ще на груповому етапі збірна Чехії. У вже у півфіналі росіяни були просто биті канадцями. Поразка стала по-справжньому принизливою, пише 24 канал.

Варте уваги Прокинув собі між ногами та пробив: шведський хокеїст двічі забив найкрасивіший гол МЧС – відео

Пропустили росіяни вже після першого кидка суперників на 59 секунді матчу. А на першу перерву команди пішли за рахунку 3:0 на табло.

Другу шайбу збірна Росії пропустила, коли їх воротар Аскаров викинув свою ключку (правда партнер по команді передав йому свою). Такої ж помилки він допустив і під час четвертої шайби канадців. Цього разу йому передали його ключку, але він не встиг її підняти.

Згодом росіяни одну шайбу відправили у ворота суперників, але її не зарахували.

Закінчився матч з рахунком 5:0. У третьому періоді відзначився Козенс. Він, до слова, ще у другому періоді не реалізував буліт.

Відеоогляд матчу Канада – Росія

Саме збірні Канади та США зіграють у фіналі молодіжного Чемпіонату світу з хокею. Росія позмагається з Фінляндією в матчі за третє місце.