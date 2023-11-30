С началом полномасштабного вторжения России в Украину мировой спорт начал вводить санкции против представителей террористов. Многие федерации не допускают россиян к международным соревнованиям, пишет 24 канал.

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Впрочем, большинство считает целесообразным лишь придать им нейтральный статус. Также Международный олимпийский комитет планирует совершить на Олимпийских играх-2024.

В Украине же предостерегают мировое сообщество от роковых последствий заигрывания с россиянами. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный провел параллель с Олимпиадой 1936 года в фашистской Германии.

После Олимпиады они станут элементом пропаганды, наденут свою свастику на плечи и будут представлены где-то на пропагандистских мероприятиях. Если они откажутся это сделать, они сядут в тюрьму. Относительно любых компромиссов с агрессором мы можем вспомнить пример берлинской Олимпиады-1936, где тоже были элементы заигрывания с агрессором, после которого началась Вторая мировая война. Погибли почти 60 миллионов человек во всем мире. Следующие четыре Олимпиады пришлось пропустить. Сегодня весь мир должен понимать, что есть риск Олимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028 не провести. Фактически, намерения России, которая сегодня открыто заявляет, что она воюет с НАТО, не ограничиваются только Украиной. Это не только украинский вопрос. Украина находится только на переднем крае этого противостояния,

– высказался Бидный в эфире марафона "Единые новости".

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Отметим, что МОК и другие федерации декларируют позицию допуска только "нейтральных" атлетов, не поддерживающих войну в Украине и не являющихся членами военных организаций. На самом же деле эти требования во многих случаях не соблюдаются.

На международные соревнования попадают поклонники геноцида, как например на ЧМ из дзюдо попал Его Абуладзе. Напомним, что следующие Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 г. в Париже.