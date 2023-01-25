С начала полномасштабной войны мировой спорт начал понемногу от соревнований. Федерации либо запрещают россиянам участвовать в турнирах, либо заставляют их играть под нейтральным флагом.

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Такое же произошло с игроками настольного тенниса, где Россию отстранили от европейских соревнований. Впрочем, оккупанты нашли выход из этой ситуации.

Сообщаются, что спортсмены из РФ будут участвовать в азиатских соревнованиях. Вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков заявил, что россияне будут в Азии бороться за путевки на следующие Олимпийские Игры.

Наши азиатские коллеги готовы предоставить нам возможность соревноваться и участвовать в квалификации Олимпийских Игр 2024 года. Следует дождаться завершения консультаций МОК по этому поводу. После этого состоятся переговоры с Международной федерацией настольного тенниса, которая рассмотрит возможность нашего перехода из Европы в Азию.

– сообщил представитель страны-террористки.

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Отметим, что на прошлые Игры квалифицировалось три российских игрока настольного тенниса. Впрочем, ни одной медали эти спортсмены под нейтральным флагом не завоевали.

К слову, вчера, 24 января, президент Украины Владимир Зеленский обсудил участие россиян в Олимпийских Играх с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Глава нашего государства настаивает на полном запрете участия представителей РФ.