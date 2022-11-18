"А что случилось": Россия может выйти из УЕФА ради выступлений на международном уровне

Российская сборная продолжает играть с "топовыми грандами" футбола. Национальная команда враждебной страны нашла план, позволяющий играть не только между собой.

Российская сборная хочет обойти стороной отстранение команды от международных соревнований. Поэтому эта страна рассматривает возможность выхода из УЕФА, сообщает 24 канал со ссылкой на РосСМИ.

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Ищут выходы в ситуации, где их нет

Напомним, что в мае 2022 УЕФА продолжила дисквалификацию России на сезон-2022/2023.

В этом случае Россия может продолжить свои выступления в Азиатской конфедерации футбола. Бывший гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассказал, что вакуум, в котором сейчас находится враждебная сборная, всегда продолжаться не может.

Надо внимательно проанализировать все. Если в результате анализа и после какого-то времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, нужно принимать какие-либо решения. Нельзя вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может,

– сказал Сорокин.

В 2022 году российская сборная упразднила уже 7 матчей. Состоялись всего две встречи – против Кыргызстана (1:2) и Таджикистана (0:0), которая состоялась только 17 ноября.

После 24 февраля Россия может играть разве что с такими соперниками, которые поддерживают ее в войне с Украиной. 20 ноября сборная страны-оккупанта сыграет товарищескую игру против Узбекистана.