Російська збірна хоче обійти стороною відсторонення команди від міжнародних змагань. Тому ця країна розглядає можливість виходу з УЄФА, повідомляє 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Шукають виходи у ситуації, де їх немає

Нагадаємо, що у травні 2022 року УЄФА продовжила дискваліфікацію Росії на сезон-2022/2023.

У такому разі Росія може продовжити свої виступи в Азіатській конфедерації футболу. Колишній гендиректор оргкомітету ЧС-2018 Олексій Сорокін розповів, що вакуум, у якому зараз перебуває ворожа збірна, завжди тривати не може.

Треба уважно все проаналізувати. Якщо в результаті аналізу і після якогось часу стане зрозуміло, що реальної можливості для наших клубів і національних команд грати в УЄФА немає, значить, треба приймати якісь рішення. Не можна взагалі не грати в міжнародних турнірах. Такий вакуум довго тривати не може,

– сказав Сорокін.

У 2022 році російська збірна скасувала вже 7 матчів. Відбулись лише дві зустрічі – проти Киргизстану (1:2) та Таджикистану (0:0), яка відбулась лише 17 листопада.

Після 24 лютого Росія може грати хіба що з такими суперниками, які її підтримують у війні з Україною. 20 листопада збірна країни-окупанта зіграє товариську гру проти Узбекистану.