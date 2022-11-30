24 февраля Россия начала полномасштабную войну в Украине. Это безумное решение лишило россиян почти всех международных соревнований. Чемпионат мира-2022 по футболу тоже не стал исключением.

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Поэтому россияне решили поддержать перед матчем Мундиаля страну-союзника. 29 ноября Иран сыграл против США в ключевом поединке за выход в плей-офф ЧМ-2022.

Напомним, что Иран снабжает России оружием, чтобы убивать мирных украинцев и разрушать инфраструктуру Украины.

В преддверии игры большой бигборд появился на московском кинотетатре "Октябрь". На нем россияне выразили поддержку иранской сборной, но лозунги на нем выглядели довольно провокационно: "США всегда маленькие, Иран всегда большой", "Иран, Россия с тобой".

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Однако подобная поддержка России стала нефартовой. Иран минимально проиграл США. Американцы получили победу благодаря единственному и победному голу Кристиана Пулишича, который еще и забил ценой травмы.

Страна-агрессор в очередной раз сконфузилась.

Такая победа позволила США пробиться в плей-офф чемпионата мира-2022, оставив Иран за их пределами.