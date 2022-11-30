24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну в Україні. Це божевільне рішення позбавило росіян майже усіх міжнародних змагань. Чемпіонат світу-2022 з футболу теж не став виключенням.

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Тепер обоє будуть дивитись ЧС-2022 по телевізору

Тому росіяни вирішили підтримати перед матчем Мундіалю країну-союзницю. 29 листопада Іран зіграв проти США у ключовому поєдинку за вихід у плей-офф ЧС-2022.

Нагадаємо, що Іран постачає Росії зброю, щоб вбивати мирних українців та руйнувати інфраструктуру України.

Напередодні гри великий бігборд з'явився на московському кінотетатрі "Октябрь". На ньому росіяни висловили підтримку іранській збірній, але гасла на ньому мали доволі провокаційний вигляд: "США завжди маленькі, Іран завжди великий", "Іране, Росія з тобою".

Росія підтримала Іран перед матчем ЧС-2022: дивіться відео

Однак така підтримка Росії стала нефартовою. Іран мінімально програв США. Американці здобули звитягу завдяки єдиному та переможному голу Крістіана Пулішіча, який ще й забив ціною травми.

Країна-агресора вчергове сконфузилась.

Така звитяга дозволила США пробитись у плей-офф чемпіонату світу-2022, залишивши Іран за їх межами.