Российские и белорусские атлеты надеялись поучаствовать в 19-х Азиатских играх. Однако Международный олимпийский комитет был иного мнения.

В странах-террористах очень рассчитывали пробить стену изоляции и выступить на Азиатских играх-2023. Участие атлетов из России и Беларуси в соревнованиях в Ханчжоу открывало путь к Олимпийским играм. Более того, были согласованы имена 500 спортсменов, но что-то для агрессоров пошло не по сценарию.

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Все по техническим причинам

Сначала в России и Беларуси не дождались приглашение на Азиатские игры. Это был первый сигнал, что представителей стран-преступников не слишком желают видеть на мультиспортивных соревнованиях. Однако окончательное решение принял Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщает издание The Indian Express.

Российских и белорусских спортсменов не будет на Азиатских играх – это решение МОК, а не ОРА,

– говорится в заявлении Олимпийского совета Азии.

В МОК тоже разъяснили свое решение.

Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх-2023 была исследована, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась невыполнимой по техническим причинам.

– заявили в МОК.

Отметим, что россияне и белорусы надеялись выступить в нейтральном статусе и сразиться за олимпийские лицензии, которые будут разыграны на Азиатских играх-2023.

Азиатские игры-2023 в Ханчжоу стартуют 23 сентября и продлятся до 8 октября. Участники соревнований разыграют более 480 комплектов наград в 40 видах спорта.