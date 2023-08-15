Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт надеется, что МОК и международные федерации не допустят россиян к Олимпийским играм. Впрочем, чиновник не исключает, что россияне сами откажутся от участия в соревнованиях.

По теме Нейтральность не проблема: Гутцайт заявил, при каких условиях Украина будет присутствовать на Олимпиаде-2024

Гутцайт: Россияне превратили спорт в праздник пропаганды

"Если российские спортсмены будут на Олимпиаде, то российские пропагандисты попытаются превратить этот праздник спорта в праздник пропаганды, как когда-то сделал Гитлер. Я верю, что МОК не позволит агрессорам этого сделать.

Я также не исключаю, что россияне проявят "жест доброй воли" и скажут, что не поедут.

Мяч сейчас на поле МОК и международных спортивных федерациях. Верю, что они и дальше будут стоять на правильной стороне истории и не допустят агрессоров к участию в Играх", – рассказал Гутцайт.

Украина готова к бойкоту

В случае допуска россиян и белорусов, министр молодежи и спорта не исключает бойкота ОИ-2024 со стороны Украины и ее союзников.

Я не исключаю, что если к Олимпиаде допустят россиян или белорусов, а мы будем бойкотировать соревнования, то к этому бойкоту присоединятся другие страны, на разных этапах своей истории пострадавшие от российского империализма.

– заявил Гутцайт.

Напомним, что Россия и Беларусь не получили приглашение от МОК на участие в Олимпийских играх-2024. Однако представители стран-агрессоров могут поехать в Париж в статусе нейтральных атлетов. В СМИ сообщался вариант по созданию команды-беженцев из россиян, отвечающих критериям МОК.

Важно! Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа 2024 года.