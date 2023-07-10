Ранее стало известно, что 500 спортсменов из страны-навоза допущены к Азиатским играм-2023, которые начнутся 23 сентября в китайском Ханчжоу. Однако в России аннулировали эту информацию, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Надеемся, что это правда

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что они не получали приглашения от организаторов Игр в Азии-2023.

Российский руководитель заверил, что заявление Олимпийского комитета Азии о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры-2023 напоминает мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета.

Позняков начал сетовать на то, что до старта соревнований не так много времени, поэтому даже если Россию пригласят на Игры-2023, то у местных спортсменов будет не так много времени, чтобы качественно подготовиться к турниру. Все в их стиле.

За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций по теме допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова и остались словами. Учитывая отсутствие необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом,

– написал российский руководитель ОКР.

Ранее отмечалось, что каждая международная федерация, вид спорта которой будет представлен на Азиатских играх-2023, будет решать отдельно, допускать ли российских спортсменов или нет.

Из-за этих Игр в Азии российские атлеты могут отобраться на Олимпиаду-2024 в Париж. Надеемся, что представителей страны-агрессора не допустят азиатских соревнований.

Обратите внимание! Азиатские игры-2023 должны были состояться еще в 2022 году. Но были перенесены на следующий год из-за пандемии коронавируса. Соревнования начнутся 23 сентября и пройдут до 8 октября.