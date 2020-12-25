Российский банк обманул игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Даллас Старс Александра Радулова на полтора миллиарда рублей.

Об этом сообщается в Telegram-канале Hue. Радулов вложил деньги в новый банк после знакомства с его владельцем, чье имя не называется.

Однако в 2015 году у банка начались проблемы с лицензией – в данный момент он находится на стадии банкротства. Отмечается, что хоккеист намерен отсудить свои сбережения.

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По словам адвоката, банк обманул не только Радулова, но и несколько других спортсменов. Сообщается, что Радулов находится в Москве и прокомментирует ситуацию лично в ближайшее время.

Что известно о Радулове

Радулов в НХЛ поиграл в Нэшвилле, Монреале и Далласе. В прошлом сезоне 34-летний форвард в 60 матчах регулярного чемпионата забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач.

Александр Радулов летом 2017 года подписал контракт с Далласом на 31 миллион долларов.