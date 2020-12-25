Російський банк обдурив гравця клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) Даллас Старс Олександра Радулова на півтора мільярда рублів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Hue. Радулов вклав гроші в новий банк після знайомства з його власником, чиє ім'я не називається.

Однак у 2015 році у банку почалися проблеми з ліцензією – в даний момент він знаходиться на стадії банкрутства. Відзначається, що хокеїст має намір відсудити свої заощадження.

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За словами адвоката, банк обдурив не тільки Радулова, а й кілька інших спортсменів. Повідомляється, що Радулов перебуває в Москві і прокоментує ситуацію особисто найближчим часом.

Що відомо про Радулова

Радулов в НХЛ пограв у Нешвіллі, Монреалі і Далласі. У минулому сезоні 34-річний форвард в 60 матчах регулярного чемпіонату закинув 15 шайб і віддав 19 результативних передач.

Олександр Радулов влітку 2017 року підписав контракт з Далласом на 31 мільйон доларів.