В Броварах 20 декабря состоялся заключительный поединок 19-го тура УХЛ Париматч. В киевском дерби Ледяные Волки принимали Сокол.

Как и всегда, киевское дерби удалось на славу. Гости проигрывали 0:3, но сделали победный камбэк и обыграли Ледяных Волков со счетом 6:3, пишет 24 канал.

Смотрите также Краматорск совершил невероятный камбэк с 1:4 и обыграл Сокол: видео

Кроме большого количества заброшенных шайб, игра запомнилась яркой дракой.

За шесть минут до конца встречи при счете 3:4 в пользу Сокола любители хоккея стали свидетелями яркой массовой драки с участием семерых хоккеистов.

Столкновение началась с конфликта двух игроков, на защиту которых примчались партнеры. В итоге даже судьи не с первого раза смогли остановить драку.

Смотрите видео драки

Ко вниманию. Сокол после 18 сыгранных матчей занимает второе место, проигрывая Донбассу 7 очков. Ледяные волки среди аутсайдеров. Киевляне набрали всего 6 очков и находятся на предпоследнем 7-м месте.