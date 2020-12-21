Киевские хоккеисты устроили массовую драку во время матча: видео
В Броварах 20 декабря состоялся заключительный поединок 19-го тура УХЛ Париматч. В киевском дерби Ледяные Волки принимали Сокол.
Как и всегда, киевское дерби удалось на славу. Гости проигрывали 0:3, но сделали победный камбэк и обыграли Ледяных Волков со счетом 6:3, пишет 24 канал.
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Кроме большого количества заброшенных шайб, игра запомнилась яркой дракой.
За шесть минут до конца встречи при счете 3:4 в пользу Сокола любители хоккея стали свидетелями яркой массовой драки с участием семерых хоккеистов.
Столкновение началась с конфликта двух игроков, на защиту которых примчались партнеры. В итоге даже судьи не с первого раза смогли остановить драку.
Смотрите видео драки
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