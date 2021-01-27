В России на улице жестоко зарезали 21-летнего футболиста
В Омске убили экс-игрока футбольного клуба Иртыш Егора Дробыша. 21-летний полузащитник умер от удара ножом в сердце.
Источник: официальный сайт Иртыша
Накануне поздно вечером Дробыш возвращался с приятелем из пивного магазина. Оба были навеселе.
Смотрите также Мои родители этого не переживут: Дарья Белодед выбрала между UFC и модельным бизнесом
В переулке на молодых людей напали неизвестные с ножом. Егор умер на месте, его 22-летний друг сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавших ищет полиция.
Футбольный клуб Иртыш выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно,
– говорится в сообщении команды.
Что известно о карьере Дробыша
- Дробыш, выступавший на позиции опорного полузащитника, был уроженцем Омска и воспитанником местного футбола.
- Он дебютировал в основной команде Иртыша в 2019 году и провел за клуб 3 матча.
- По данным Trasfermarkt, в сентябре 2019 года он покинул клуб, став свободным агентом.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter