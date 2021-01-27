В Омске убили экс-игрока футбольного клуба Иртыш Егора Дробыша. 21-летний полузащитник умер от удара ножом в сердце.

Источник: официальный сайт Иртыша

Накануне поздно вечером Дробыш возвращался с приятелем из пивного магазина. Оба были навеселе.

Смотрите также Мои родители этого не переживут: Дарья Белодед выбрала между UFC и модельным бизнесом

В переулке на молодых людей напали неизвестные с ножом. Егор умер на месте, его 22-летний друг сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Нападавших ищет полиция.

Футбольный клуб Иртыш выражает глубокие соболезнования родным и близким Егора. О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно,

– говорится в сообщении команды.

Что известно о карьере Дробыша