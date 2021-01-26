Лучшая дзюдоистка мира 2019/2020 годов украинка Дарья Белодед убеждает, что не планирует переходить в смешанные единоборства.

Источник: Инстаграм Ольги Харлан

20-летняя Белодед в Инстаграме пообщалась в прямом эфире с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан.

К слову Белодед получила бронзу на турнире Masters-2021 в Дохе

Мои родители этого не переживут

Двукратная чемпионка мира по дзюдо заявила, что не будет выступать в промоушене UFC, хотя получала предложения.

В UFC идти не планирую. Часто встает вопрос, потому что у меня уже были предложения – в UFC, в ММА, но нет,

– заявила Дария.

Чемпионка Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017 признала, что ее родители не переживут выступления в UFC. Дарья предпочитает модельный бизнес.

"Мои родители этого не переживут, да и сама я не хочу, потому что мне хватило в спорте сломанного носа, сломанной челюсти. Лучше моделью", – заявила Белодед.

Последние бои Белодед

В 2020 году украинка потерпела первое поражение с 29 марта 2019 года. Ее победная серия насчитывала 20 поединков.

Дарья впервые выступала в категории до 52 килограмм и проиграла в четвертьфинале.

В 2021 году Дарья вернулась в весовую категорию до 48 килограммов. На турнире в Дохе Дарья завоевала "бронзу".

Достижения Дарьи Белодед / инфографика 24 канала​