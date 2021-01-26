Мои родители этого не переживут: Дарья Белодед выбрала между UFC и модельным бизнесом
Лучшая дзюдоистка мира 2019/2020 годов украинка Дарья Белодед убеждает, что не планирует переходить в смешанные единоборства.
Источник: Инстаграм Ольги Харлан
20-летняя Белодед в Инстаграме пообщалась в прямом эфире с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан.
К слову Белодед получила бронзу на турнире Masters-2021 в Дохе
Мои родители этого не переживут
Двукратная чемпионка мира по дзюдо заявила, что не будет выступать в промоушене UFC, хотя получала предложения.
В UFC идти не планирую. Часто встает вопрос, потому что у меня уже были предложения – в UFC, в ММА, но нет,
– заявила Дария.
Чемпионка Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017 признала, что ее родители не переживут выступления в UFC. Дарья предпочитает модельный бизнес.
"Мои родители этого не переживут, да и сама я не хочу, потому что мне хватило в спорте сломанного носа, сломанной челюсти. Лучше моделью", – заявила Белодед.
Последние бои Белодед
- В 2020 году украинка потерпела первое поражение с 29 марта 2019 года. Ее победная серия насчитывала 20 поединков.
- Дарья впервые выступала в категории до 52 килограмм и проиграла в четвертьфинале.
- В 2021 году Дарья вернулась в весовую категорию до 48 килограммов. На турнире в Дохе Дарья завоевала "бронзу".
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