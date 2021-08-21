В России скончалась 16-летняя лыжница Динара Гаджиева: девушка разбила голову при падении

В России трагически погибла 16-летняя лыжница Динара Гаджиева. Российская лыжница скончалась в результате травмы, которой подверглась во время падения.

Врачи не смогли спасти спортсменку

Гаджиева получила смертельную травму 9 августа на тренировке на роликовых лыжах в лагере "Лесная поляна". Спортсменка разбила голову при падении на трассе.

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Причиной падения Динары вроде бы стало то, что она набрала большую скорость и не смогла удержаться на ногах. В результате спортсменка упала и ударилась головой.

Сообщается, что девушка была в защитном шлеме, но удар оказался роковым. Без сознания в экстренном порядке она была доставлена в больницу.

Но спасти жизнь спортсменки не удалось.