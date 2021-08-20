Вальверде вылетел за отбойник
Вальверде упал на вираже трассы и вылетел за ограждение. Несмотря на это, после консультации с врачами опытный испанский гонщик смог продолжить гонку. После того как Вальверде проехал еще несколько километров, он решил сойти с дистанции, посоветовавшись с партнерами по команде.
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Видео падения Вальверде
- Общий зачет веломногодневки после шестого этапа возглавляет словак Примож Роглич. Алехандро Вальверде идет четвертым.
- "Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября.