Лікарі не змогли врятувати спортсменку
Гаджиєва зазнала смертельної травми 9 серпня на тренуванні на роликових лижах у таборі "Лісова поляна". Спортсменка розбила голову при падінні на трасі.
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Причиною падіння Дінари начебто стало те, що вона набрала більшу швидкість та не змогла втриматися на ногах. Унаслідок цього спортсменка впала і вдарилася головою.
Повідомляється, що дівчина була у захисному шоломі, але удар виявився фатальним. Без свідомості в екстреному порядку вона була доставлена в лікарню.
Та врятувати життя спортсменки не вдалося.
- Гаджиєва була членом юнацької збірної Нижегородської області з лижних гонок. Вона є неодноразовою чемпіонкою та призеркою обласних змагань.
- Через місяць спортсменці виповнилося б 17 років.