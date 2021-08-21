Лікарі не змогли врятувати спортсменку

Гаджиєва зазнала смертельної травми 9 серпня на тренуванні на роликових лижах у таборі "Лісова поляна". Спортсменка розбила голову при падінні на трасі.

Дивіться також Іспанський велогонщик вилетів за відбійник під час етапу "Вуельти": епічне відео

Причиною падіння Дінари начебто стало те, що вона набрала більшу швидкість та не змогла втриматися на ногах. Унаслідок цього спортсменка впала і вдарилася головою.

Повідомляється, що дівчина була у захисному шоломі, але удар виявився фатальним. Без свідомості в екстреному порядку вона була доставлена ​​в лікарню.

Та врятувати життя спортсменки не вдалося.