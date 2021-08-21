Врачи не смогли спасти спортсменку
Гаджиева получила смертельную травму 9 августа на тренировке на роликовых лыжах в лагере "Лесная поляна". Спортсменка разбила голову при падении на трассе.
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Причиной падения Динары вроде бы стало то, что она набрала большую скорость и не смогла удержаться на ногах. В результате спортсменка упала и ударилась головой.
Сообщается, что девушка была в защитном шлеме, но удар оказался роковым. Без сознания в экстренном порядке она была доставлена в больницу.
Но спасти жизнь спортсменки не удалось.
- Гаджиева была членом юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам. Она является неоднократной чемпионкой и призером областных соревнований.
- Через месяц спортсменке исполнилось бы 17 лет.